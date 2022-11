【明報專訊】愛情故事歷久不衰,莎士比亞參考了《羅密額斯與茱麗葉的悲劇史》(Tragicall Historye of Romeus and Juliet),以及《羅密歐與茱麗葉塔》(Rhomeo and Julietta)寫成《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet)。故事交織「運」與「命」,主角的愛情真誠又刺激,多年來一直被改編成舞台劇、劇集等,更在不同年代被不同導演翻拍成電影。