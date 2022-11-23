平機會：八成中學無時間教性 教師乏培訓 學生問「曾否有性關係」感尷尬

平機會前年11月至去年4月，邀請全港473間本地中學做問卷，收到203間（43%）交回有效問卷，問及學校2018/19學年（受新冠疫情影響之前）的性教育安排，並與26名中學校長、教師、學校社工或非政府組織工作者，舉行5場焦點討論。

學校推行性教育的困難方面，82.3%受訪學校稱由於課程太緊湊，故沒有時間教；有約六成學校則指教師缺乏有關培訓（見表）。問到學校編配予性教育的時數，在初中及高中「沒有課堂」關於性教育的學校分別佔1.1%及2.3%；近半學校稱，性教育總時數少於5小時。

Ig自稱「性治療師」 指學生美化援交

在焦點小組討論，反映學生缺乏正面價值觀。有特殊學校教師稱，近年裸聊、援交等網上內容增加，獲悉有學生在社交媒體Instagram自稱「性治療師」，了解之後發現是指援交，形容學生「美化事情」。另有校長發現學生下載色情圖片並發放，認為應加強性教育，包括法律責任、資訊素養。

焦點小組討論同時顯示教師缺乏專業知識、技能，以處理敏感和具挑戰性的課題。有社工稱，曾有學生問老師「你有冇發生過性關係呀」，該老師沒預料會被學生這樣挑戰，頓時覺得很尷尬，不知如何繼續教。

倡教局更新指引 訂建議課時

平機會建議教育局應更新並再次推出《學校性教育指引》，制定性教育建議授課時數；又認為所有在中學負責性教育的教師，必須接受專業發展培訓，並在每間學校設立「性教育統籌主任職位」。至於性教育內容，平機會認為應涵蓋生理、心理和社會層面的內容，包括性行為、性健康、性別平等等。

至於學界近年在價值觀教育大力加強國民和國安教育，是否因而忽略推廣性教育，平機會行政總監（營運）朱崇文（圖）稱未能回應國民教育有否「搶課時」，因為未有相關比較，他重申「課程設計、如何prioritize（決定優次）由政府主理」。

國民教育搶課時？ 朱崇文：無比較

教局：性教育列價值觀課程重點

教育局回覆本報稱，1997年曾推出的《學校性教育指引》已不是學校的指導文件，重申2021年的《價值觀教育課程架構》（試行版）已「將優化性教育列入修訂重點之一」。當局表示會持續優化課程架構、發展學與教資源及提供教師培訓，助學校推行性教育。