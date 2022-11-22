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教育
2022年11月22日星期二
星笈中文 第077期
公經社課本限採「已成熟」議題 指引要求多用官方資料 教師憂課堂難有趣
有小學自行分配未收足 北區校長會嘆通關無期
城大藝術節歌舞劇 郭位粉墨登場
考生專訪：卷二及格邊緣變5**
考生專訪：重寫改善作文 考場一戰登巔
考生專訪：2022 DSE 5**文章 比較專精多元 議論人生追求
綜合精練：構思論點（一）——以活動成效 出發
校園尺牘：邀請友校合辦活動（書信）
校園尺牘：邀請友校合辦活動（書信）
【明報專訊】杏壇中學學生事務組主任、圖書館主任、圖書館學會會長道鑑：
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有小學自行分配未收足 北區校長會嘆通關無期
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