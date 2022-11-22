有小學自行分配未收足 北區校長會嘆通關無期

教育局早前公布，有43,755人參加明年9月入讀小一的「自行分配學位」，按年減4325人，跌約9%，是12年來新低。朱國強稱，普遍北區小學收表量減少，有學校收不足自行分配學額，他稱主因是學生人數減少、跨境生不來港，認為未通關影響好大，跨境生不想在港讀書卻又要上網課，故暫以觀望態度。至於跨境生會否於之後「統一派位」階段報讀本港小學，朱國強稱，如感覺上通關有轉機，或可吸引很多跨境生報讀。

稱黃大仙屯門亦難 爭教局減「叩門位」

朱國強稱，現時學校收生均很努力，積極宣傳，舉辦開放日等招生活動，奈可沒有學生之下，「學校做不到什麼」，又說除了北區，黃大仙、屯門的學校收生都面對困難。他稱，未來會繼續爭取教育局發出行政指令減少小學收「叩門位」。

九龍城的喇沙小學昨有家長到校查閱派位結果。兒子獲取錄的王先生稱，有為兒子報讀一些補習班，「令他叻點，預備入讀的前後，成績都是很重要」。

舊生歐陽先生的兒子亦獲取錄，他說適齡學生減少，但此類學校仍有很多人競爭，又希望希望兒子讀得開心，「學到自己想學的」。