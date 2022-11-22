公經社課本限採「已成熟」議題 指引要求多用官方資料 教師憂課堂難有趣

教育局回覆本報稱，發展中的事件或議題「往往極具爭議，未必具備足夠和客觀可信的資訊，相關報道和評論亦會因應事件的發展改變，難以讓學生展開持平和具證據支持的討論，故不適宜用作探究的題材，以免學生誤解事件的發展和過早作出判斷」。

課本料兩年後推 下年試行將無書

教育局上周五上載公經社科印刷課本編纂指引（見表），同時交代出版新課本時間表，預料中一課本經送審後，2024年9月才推出，中二和中三課本則是2025年9月，意味倘學校明年9月在中一級試行推出該科，該級首兩年將未有已送審的新課本使用。教育局回覆稱，明年9月推行新科的學校可採用當局編製的教材，輔以現行生活與社會教科書當中適合部分，便可施教。

指引列明，因為新科須為初中生建構穩固知識基礎，故「不應包含太多議題」，但如果必須採用議題，則要求與課程相關、適合初中生，以及議題「已發展成熟」，使學生整全掌握事情脈絡。

國旗國徽勿自繪

指引又提及，出版社宜多採用或參考官方機構和具公信力組織提供的資料，內容和資料須「正確、適時無誤、符合事實、客觀持平、結構完整、題材多元、並應包含不同角度的觀點」。教育局補充，出版社應多參考及採用包括政府部門和其他法定組織，例如香港金融管理局、投資者及理財教育委員會、消費者委員會提供的資料。此外，指引同時要求出版社避免自行繪畫國旗、國徽、區旗和區徽。

準備首屆公民DSE 有校明年不擬教

北角協同中學初中綜合人文科主任黃中偉表示，要求議題「已發展成熟」，或影響課堂變得「無咁有趣」，但明白背後原因，他以近日七人欖球港隊於韓國賽事中反修例歌曲被當成中國國歌的風波為例，「事情發展天天有變，學生未必準備捉（摸）到事情，難知道責任誰屬」。他認為教師宜教來自法庭判辭的議題，雖較沉悶但有定案及控辯雙方理據，教師可在課堂以討論、角色扮演等活動增強趣味。

黃中偉稱，該校明年不擬試行新科，因中六級公民與社會發展科將應考中學文憑試，也是該科首辦公開試，「希望擺多些精神在中六公民科」，避免在新課程佔用人力資源，也擔心增加同事壓力和工作量，故2024年才推行公經社科。