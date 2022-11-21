教育
智學公民 第042期

公民點對點：文化深度遊 香港有得搞？

【明報專訊】香港以「美食之都」、「購物天堂」見稱，隨着文化旅遊的新趨勢，香港旅遊業正加強藝術、文化和歷史元素，期望發展文化旅遊產業。

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