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教育
2022年11月21日星期一
智學公民 第042期
港大校委本科生代表履新 推動重建學生會 「掣肘中追目標」
指校方接管屬會難問責 如「中學模式」管大學生
議題解碼：港競爭力 回升至第五
議題解碼：人才爭奪戰 香港能突圍而出？
公民點對點：文化深度遊 香港有得搞？
焦點新聞
我的興趣：藍天逐夢
我的興趣：（續）
生活與科學：細小神奇的納米科技
公民點對點：文化深度遊 香港有得搞？
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【明報專訊】香港以「美食之都」、「購物天堂」見稱，隨着文化旅遊的新趨勢，香港旅遊業正加強藝術、文化和歷史元素，期望發展文化旅遊產業。
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港大校委本科生代表履新 推動重建學生會 「掣肘中追目標」
指校方接管屬會難問責 如「中學模式」管大學生
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