教育
智學公民 第042期

議題解碼：港競爭力 回升至第五

【明報專訊】瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）2022年6月發表全球競爭力年報，香港在全球63個經濟體中排名第5，較2021年上升兩位，但仍低於2019年的第2。

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