指校方接管屬會難問責 如「中學模式」管大學生

籲《國殤柱》還創作者

指處理未見學府雅量

去年12月下旬，港大移除《國殤之柱》，當時運往石崗的港大嘉道理中心一個貨櫃。《國殤之柱》創作者高志活日前稱已覓得船公司及吊運公司願協助運走雕塑，批評一直未獲港大回覆；港大日前回覆本報稱有按照合法合情合理原則善後。

戚由康認為大學處理手法非常不得體，未能體現最高學府應有的雅量，指當時校委會表決移走《國殤之柱》後，隨即在深夜將雕像拆件抬走，未幾將原址改為「休憩空間」，做法惹人質疑。他認為事件受社會關注，倘校方以涉觸犯法例或人身安全等理由移除雕塑，可展示相關證據佐證，釋除公眾疑慮。他稱，自己未有取閱校委會保密文件，亦不便透露，但期望校方在可行情况下歸還雕塑予創作者。

除見證《國殤之柱》遭移除，戚對校方收回學生會會址仍歷歷在目。現時港大接管過往學生會的屬會，透過課外活動支援處（CCSO）予學生組織註冊。他表示，學生會過往常強調「學生自治」，「大家是成年人，用民主自治精神，（學生）互相以約章來監管行為，為學生會以前所為」，批評現時CCSO有如中學模式，「有制度問題，你（學生）不能向佢問責，他們或有權盡用」。

港大：學生團體登記積極

港大回覆本報稱， CCSO為同學和學生組織提供各種服務和支援，鼓勵並配合同學積極參與活動，並具備場地借用指引。被問至今多少學生組織已在CCSO註冊，港大未正面回應，稱學生團體「積極登記」，以便使用大學設施和資源、組織各類活動，以及豐富學習經驗。

至於港大今學年新增必修國安教育課程，學生須觀看少於10小時網上影片，測驗獲及格成績始能畢業，戚由康慨嘆同學「沒什麼可以應對」，只好保持頭腦清晰，「從不同角度了解身處的地方，再負起公民責任，嘗試為這地變得更好而付出，尤其在今時今日重要」。