港大校委本科生代表履新 推動重建學生會 「掣肘中追目標」

明報記者 鄧佾文

新任港大校委會本科生代表戚由康，主修社會科學學士（政治學與法學）及法學士的雙學位課程，他今學期修讀3科法律相關科目，學業繁重之際，從上任校委黃靖軒手中接棒。入讀該課程的他自言對社會議題較關心，珍視的價值是追求公義，「近幾年發生的事，我覺得是一種傷痕，對整個社會來說，很多事都很難修補。希望（知識）幫我反思社會議題，有更好能力，帶來改變」。

睹「感激案」同窗困被告欄

淚嘆「港大生集體創傷」

港大學生會評議會去年通過「感激」七一刺警案疑犯議案，其後撤回及致歉，4名學生被控《港區國安法》宣揚恐怖主義罪。戚由康到法庭旁聽這案件，因到場同學太多，他要與別人輪流使用一張旁聽席座位票。讀法律的他平日有不少旁聽機會，但是那次甫坐下，一看見同學被關在被告欄，他忍不住落淚，「這是對港大同學的集體創傷」。

評議會事件後，成立逾百年的港大學生會被校方「割席」、收回會址，由課外活動支援處（CCSO）接管屬會，現時所有學生組織不再冠以學生會的名稱（見另稿）。戚由康認為一所一流大學欠缺學生會是不成道理，指每個時代都有不同的學生會面貌，自己現有責任是推動重建學生會，「守護一些我們珍視的價值」。他冀以現屆及上屆院會、舍堂宿生會及「三聯會」（學社聯會、文化聯會、體育聯會）幹事為主，籌組「新學生會預備委員會」，透過公眾諮詢等讓同學表決學生會前路。

入港大3年「最大功課」：

學做有理想的現實主義者

他難言重建學生會的可行程度，又指入港大以來，最大的功課是學做一個「有理想的現實主義者」，他深明現實有許多掣肘，「真正追求目標時，要認清現實掣肘，好多局限注定未必改變到，或者不是一時三刻做到（目標），但就是因為這些東西，你才覺得所追求的，值得追求，特別在香港發生好多變化的時代」。

冀校長尊重學生 「勿躲辦公室」

加入港大校委會後，他希望把同學聲音帶進議會，從本科生角度據理力爭，期望學校正視同學的聲音，尤其在失去學生會下，相信校委本科生代表這身分別具意義。過往他未有機會與校長張翔對話，但日後如有機會交流，他希望對校長說：「應對港大生、一班未來社會棟樑有基本尊重和信任，希望（校長）續任後，敞開心扉，多與同學見面，不要常常躲在辦公室。」