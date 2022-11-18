Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年11月18日星期五
智叻中文Smarties' 第511期
建築系學生校友聯署 反對港大校門新設計
「心繫家國」官校活動 教局稱部分超額報名
深港校長論壇 蔡若蓮：學校有責讓師生明白國家藍圖
閱讀篇章：論述角度 千變萬化
閱讀篇章：〈考試的傳說〉——潘步釗
閱讀篇章
閱讀篇章參考答案
妙文精點：送禮小箋
字遊打卡：舒巷城的柴發加廣場
時事中文：橫行餐桌上
封面小遊戲答案
字學中文：河東變河西
語文小錦囊：河流勝景
封面小遊戲答案
【明報專訊】一蟹不如一蟹
上 / 下一篇新聞
建築系學生校友聯署 反對港大校門新設計
「心繫家國」官校活動 教局稱部分超額報名
深港校長論壇 蔡若蓮：學校有責讓師生明白國家藍圖
閱讀篇章：論述角度 千變萬化
閱讀篇章：〈考試的傳說〉——潘步釗
閱讀篇章
閱讀篇章參考答案
妙文精點：送禮小箋
字遊打卡：舒巷城的柴發加廣場
時事中文：橫行餐桌上
封面小遊戲答案
字學中文：河東變河西
語文小錦囊：河流勝景
建築系學生校友聯署 反對港大校門新設計
「心繫家國」官校活動 教局稱部分超額報名
深港校長論壇 蔡若蓮：學校有責讓師生明白國家藍圖
閱讀篇章：論述角度 千變萬化
閱讀篇章：〈考試的傳說〉——潘步釗
閱讀篇章
閱讀篇章參考答案
妙文精點：送禮小箋
字遊打卡：舒巷城的柴發加廣場
時事中文：橫行餐桌上
字學中文：河東變河西
語文小錦囊：河流勝景
prev
next
相關新聞
時事中文：橫行餐桌上