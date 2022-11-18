「心繫家國」官校活動 教局稱部分超額報名

鼓勵津校參加 未言下年是否必須

「心繫家國」系列涵蓋中式步操訓練及比賽、新春華服設計比賽、國安教育同樂日等11項官校聯校活動。張巧儀說，不擔心官校以「應付或了事」心態參加「心繫家國」系列活動，學校均積極響應，有些活動更超額報名，局方沒要求學校參加多少項目，強調不擔心搶走學校本身課時。她說局方會透過訪談、問卷、到場觀察，了解學生有否提升國民教育意識。

沙田官立中學9月舉辦「心繫家國——沙官敦煌文化之旅」主題活動，內容滲入中文、中史、視藝和音樂科，參觀文化博物館「敦煌——千載情緣的故事」展覽、中樂團在館內演奏敦煌樂曲，以及在課上參與敦煌石窟藝術水彩畫實習活動等。擔任校內「文化大使」的中四生林卓賢曾率中二生到文化博物館欣賞展品，最深刻是複製洞窟內的「觀無量壽經變圖」，助她認識少接觸的佛教文化，希望了解更多中國文化。

校長稱無搶課時 助學課外知識

該校校長林月華認同「心繫家國」活動不會搶走課時，學生可認識課堂學不到的知識，加深對中華文化興趣及了解，「在香港某些課程，其實比較少涉獵敦煌文化，正正這機會，讓他們開眼界，（知道）敦煌文化源遠流長，範疇不止歷史，有孝道、價值觀、藝術發展」。文化博物館「敦煌——千載情緣的故事」展覽下周一結束。