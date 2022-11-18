建築系學生校友聯署 反對港大校門新設計

學生校委批無諮詢 校方：一直與委會討論

港大稱，現時由東閘入校園，需步行上一道長樓梯再轉乘升降機。工程目的是改善這個重要出入口，提供行人友善的設計，包括增建兩道長扶手電梯，和修整仲賢路彎道以拓闊梯級，讓大學成員和公眾可更便捷入校園。

港大上周六向師生發電郵，稱東閘入口及其通道下周五起關閉，將進行改善工程。校方稱，設計融合傳統與現代元素，又說東閘旁的兩棵標誌大樹將原地保留，而3棵狀况不佳及不適合保留或移植的樹，將按專業評估和政府獲准下替換。

港大建築系學生及校友發起聯署，稱今次工程方案令人失望，他們從人流、車路等實際操作方向反映意見，又說新設計的無障礙電梯，設於樓梯後方，不便有需要的市民。他們稱，不會說現時的東閘設計是最理想，惟新設計未有使其變得更好。

擬增扶梯 聯署稱新設計未變好

信中說，當在網上搜尋「hku gate（港大校門）」，結果大多顯示是東閘的相片，歷代學生在此拍攝畢業照，是承載深厚歷史、校友自豪感的象徵及見證；他們認為要諮詢港大師生意見，共提改善建議。

建築系校友兼考城學社創辦人何尚衡稱，除關注今次工程諮詢程序，亦認為事件是missed opportunity（錯失良機），因不論東閘或西閘，作為對外出入口、門面，均無很妥當設計，今次工程出發點是好，建扶手電梯便利人們，原是好機會連帶改善東閘設計，惟校方未把握契機以恰當程序讓人參與、共商更好設計，「不論是程序、設計上都感突兀，因都是被通知」。

港大校委會本科生代表戚由康認同，東閘作為港大唯一相對正式的校門，不僅聯繫大學和社區，更具歷史和象徵意義。他稱校方電郵僅以寥寥數字描述工程內容，並只附上一張概念圖，細節欠奉、避重就輕，又說校方毫無諮詢，做法極不理想。