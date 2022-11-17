非本地畢業生 申延期留港跌三成

取居留權者近3年維持約3000

政府2008年推出「非本地畢業生留港／回港就業安排」，讓內地學生等非本地生，可在本地院校畢業6個月內向入境處申請，以留港工作一年。新一份《施政報告》提出放寬逗留期限至兩年；另准許本港院校在大灣區校園的畢業生申請，暫定至2024年。

蔡若蓮交代「安排」申請數據，首次延期逗留申請獲批人數呈跌勢（見表），由2019年的4992減至去年3216。至於透過「安排」最終取得居留權的人數方面，過去3年維持每年約3000多，去年3449人獲居留權。

政府現設的「準英語教師獎學金」要求得獎者承諾，獲獎後擔任為期3年的教學工作。陳仲尼問及，為挽留人才，政府會否考慮參考「準英語教師獎學金」做法，規定獲頒政府獎學金的非本地畢業生，留港工作一定年期。蔡若蓮回應稱，現時未有相關規定，稱本港專上院校一直透過不同渠道規劃非本地生畢業後的發展，包括就業和實習培訓機會、招聘講座、職業輔導及諮詢服務，鼓勵他們留港工作。