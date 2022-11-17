城大農場揭幕 獸醫學生養牛驗奶 24澳洲牛已受孕 牛奶最快2月校內有

城大獸醫學學士課程為6年制，校方稱現時各級共有超過130名學生。Eryl Done昨日帶領傳媒參觀，稱各級獸醫學生均會到農場學習，首3年級的學生會學習基本知識，第四年起學習動物疾病及臨牀醫學知識。

經理：農場知識助獲全球機遇 包括內地

被問到在農場所學對畢業生就業有何幫助，Eryl Done表示，本港相關行業機會不多，但他認為應放眼全球，相信學生可在不同地方發展，包括在中國內地獲得龐大機遇，投身與動物福利相關行業或牛牧場等。

Eryl Done又稱，農場內24隻牛全已人工受孕，料明年1至3月分娩，最快明年2月為城大供應牛奶和乳製品，換言之遲於校方9月時發稿預料明年1月有奶供應。城大當時指農場每日可生產約500公升牛奶。

衛生要求高 難向公眾開放

城大農場佔地約一公頃，場內加設多部大型風扇，確保為乳牛提供涼快環境；另設「奶廳」用作擠牛奶，有具冷凍功能的奶缸以恆溫保存牛奶。在供應飲用及製作乳製品前，獸醫學生會先檢查牛奶品質。Eryl Done表示，基於農場衛生要求較高，難以向公眾開放，冀日後與其他學校合作，舉辦教育活動。

城大校董會主席黃嘉純昨在開幕致辭時表示，城大農場在「健康一體化」理念下，致力推廣動物醫學，守護人類、動物和環境健康，「如沒健康的動物，我們的食物供應鏈也受影響」。黃笑言，城大農場吸引外界關注，曾掀起討論會否出產芝士和乳酪，他強調城大不會浪費農場的所有產出。