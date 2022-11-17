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2022年11月17日星期四
公民學堂 第011期
城大農場揭幕 獸醫學生養牛驗奶 24澳洲牛已受孕 牛奶最快2月校內有
非本地畢業生 申延期留港跌三成
STEAM教育兩計劃 570校共獲2.4億資助
世界之最：不可預祝的 德國人生日
世界之最：德國式過生日
新聞有常識：禽鳥要居家
猜猜我是誰：假戲真做的總統
時事懶人包：西貢六角岩柱群 入選世界地質遺產
放眼中國：陸劇
圖看議題：香港樹木
知識寶庫：內地發展體育 提升軟實力
大開眼界：國家鐵路局
放眼經濟：中國對外貿易
放眼經濟：中國對外貿易
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【明報專訊】■新聞撮要
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城大農場揭幕 獸醫學生養牛驗奶 24澳洲牛已受孕 牛奶最快2月校內有
非本地畢業生 申延期留港跌三成
STEAM教育兩計劃 570校共獲2.4億資助
世界之最：不可預祝的 德國人生日
世界之最：德國式過生日
新聞有常識：禽鳥要居家
猜猜我是誰：假戲真做的總統
時事懶人包：西貢六角岩柱群 入選世界地質遺產
放眼中國：陸劇
圖看議題：香港樹木
知識寶庫：內地發展體育 提升軟實力
大開眼界：國家鐵路局
放眼經濟：中國對外貿易
城大農場揭幕 獸醫學生養牛驗奶 24澳洲牛已受孕 牛奶最快2月校內有
非本地畢業生 申延期留港跌三成
STEAM教育兩計劃 570校共獲2.4億資助
世界之最：不可預祝的 德國人生日
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時事懶人包：西貢六角岩柱群 入選世界地質遺產
放眼中國：陸劇
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大開眼界：國家鐵路局
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