教育
公民學堂 第011期

大開眼界：國家鐵路局

【明報專訊】國家鐵路局是管理和監督全中國鐵路的行政機構，副局長安路生表示，截至2021年末，中國鐵路總長度約15萬公里，其中高鐵佔4萬公里，鐵路覆蓋全國81%省縣，逾九成50萬人口以上的城市連接高鐵。

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