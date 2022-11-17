教育
公民學堂 第011期

圖看議題：香港樹木

【明報專訊】樹木在生態系統擔當重要角色，城市中的樹木更滋養着我們的生活。2020/21年度由地政總署以外的政府部門管理的樹木共約160.1萬棵，你認識香港的樹木管理嗎？

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