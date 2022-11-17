教育
公民學堂 第011期

放眼中國：陸劇

【明報專訊】近年內地劇大受歡迎，吸引國內外觀眾，以2022年3月開播的《餘生，請多指教》為例，騰訊視頻數據顯示，劇集播放短短兩個月播放量已突破40億。

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