教育
常識天下 第263期

猜猜我是誰：假戲真做的總統

【明報專訊】俄烏戰爭2月爆發，至今未息，烏克蘭總統澤連斯基備受注目。鏡頭前總是身穿墨綠色上衣、表情嚴肅的他，當總統前是個喜劇演員，常穿著西裝等戲服，古靈精怪、表情有趣。

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