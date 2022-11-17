教育
常識天下 第263期

世界之最：不可預祝的 德國人生日

【明報專訊】根據習俗，我們慶祝生日等喜慶活動都是「有早冇遲」，否則就是不吉利。德國人慶祝生日卻完全相反，絕對不能預祝生日，即使簡單一句「生日快樂」也不能提早向壽星說出口。

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