續推教材悼大屠殺 教局籲按年級選用

去年教材嚇哭小學生

今年實踐例子有京校

局方分享的學校實踐示例來自北京巿第一七一中學，亦有5間本港學校，包括九龍工業學校、風采中學、基督教香港信義會信義中學、創知中學、裘錦秋中學。根據北京巿第一七一中學的示例內容，該校活動包括教師在國旗下演講、午間播出國家公祭日主題廣播、學生默哀，班主任亦會向學生講解，通過觀看南京大屠殺相關影片和圖片，「警醒他們不能忘記歷史，要肩負起振興中華民族的重任，培養學生熱愛祖國的思想，勉勵學生努力學習，自強不息」。

教育局稱，學校可參考學校實踐示例，於早會、周會、德育及公民教育課、相關科目課堂等舉辦活動，促進學生全面認識南京大屠殺，進而培養學生的國民身分認同，以及對民族和國家的責任感。局方亦邀請學校參與下月13日舉行由國史教育中心（香港）承辦的「南京大屠殺85周年學生悼念活動」，由教育局長蔡若蓮任主禮嘉賓、學者劉偉華博士和校長葉偉儀主持專題講座，於中華基督教會協和小學（長沙灣）舉行，另設網上直播。