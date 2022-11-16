嶺大虎地周五告別 舊生：書室精神學生延續

明報記者 鄧佾文

在學生會、校友等不同組織協助下，虎地書室於2017年2月開業，由嶺大學生自負盈虧營運。據書室刊物《書報》介紹，書室主要擺賣一手及二手書，亦會舉辦各類文化活動，「希望書室能成為一所傳承歷史的閱讀場所、保育和推廣文化的重地」。

首屆委員難忘一隅上堂一隅下棋

見證書室誕生的首屆書室委員會委員、嶺大畢業生Wincy說，書室位處校園「中間位」，提供舒適、自由的空間，難忘有教師曾借用書室一隅與學生上課，同時另一角落又有學生正在捉圍棋，樂見書室聚集不同人，亦嘆近年因為新冠疫情，書室人流稀少。談到書室一切快將畫上句號，她認為書室和社會上的有心人一樣，各自努力，「在有限的資源和空間盡做，我覺得現在不同玩法，失去這麼大的空間，一定很大差別，但不至於要絕望，在悲觀之中要積極」，寄語嶺大生由小做起，如與同學自組讀書會。

第二屆書室委員會主席Leon笑言，最難忘在書室邂逅女友，又稱書室是個「另類場所」，他與同屆委員曾辦詩會，吸引詩人和同學參與，「在香港八大都好少見這些場所，好珍惜來這裏的機會，認識志同道合的人」。校方今年4月告知學生會要收回場地後，Leon曾提出重置書室，後來經過討論，有指難以實踐而未有成事。Leon認為，即使書室關門，嶺大同學的眼光可放眼世界，「只看香港，好多事都好悲觀，可看看其他地方對文化有何想像、選擇，借鑑外國，再看看香港可如何發揮這些空間，不同的地方也好，最重要傳承到文化精神」。

義賣桌椅書籍 收益捐貓義工團體

虎地書室周五（18日）是最後一天開放，書籍、家用品、一桌一椅全供選購，收入全數用作津貼照顧校內貓的義工團體「虎地貓」。書室近日亦與校外不同的獨立書店聯絡，轉贈餘下藏書。

學生嘆失「思想湧發地」

嶺大中文系一年級生劉同學稱，書室收藏不少文學作品，感嘆日後沒機會再到訪，她趁本周一書室開放，捧走多本心頭好，讚書室環境舒適，可供書友暢所欲言，「書室可稱作思想的湧發地，可討論不同思想，與學校舉辦的活動相比，冇咁形式化，缺失（書室）是損失」。三年級生何同學稱，常到書室參加音樂活動，指大學其他場地的氣氛都比不上書室，惟書室近期已甚少辦活動，對其結業感可惜。

書室日前於社交媒體專頁表示，4月下旬得知校方收回學生會轄下組織場地及設施使用權，上月確定書室不能在原址和以原有方式營運，「在空間及管理權被剝奪的情况下，若按照校方的建議營運下去，便有違當初書室成立的原意及宗旨，因此很遺憾地，我們作出了停運的決定」。

嶺大回覆本報查詢時重申，校方今年初按「大學場地使用協議」條款，正式通知學生會收回協議內的場地，當中包括書店，校方會重新分配收回用地的使用權，暫計劃作多用途學習室，讓更多學生享用大學設施。