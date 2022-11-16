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2022年11月16日星期三
Smarties' Power English 第358期
嶺大虎地周五告別 舊生：書室精神學生延續
續推教材悼大屠殺 教局籲按年級選用
視聽之娛：家家有本難念的經
視聽之娛：要「向前看」，也要懂得「回首望」
時事中文：入屋切忌叫錯人——認識親屬關係
文字發酵：親戚配配對
答案
詞中物：用愛記住一切你愛的——《記得》
字煮文化：熨斗炒銀杏
Talk of the town : ''Long COVID'' affects many patients' lives
Talk of the town : What is ''Long COVID''?
Talk of the town Answers
Story : Weekend Joyride
Game
Game Answers
Talk of the town Answers
【明報專訊】■Game
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嶺大虎地周五告別 舊生：書室精神學生延續
續推教材悼大屠殺 教局籲按年級選用
視聽之娛：家家有本難念的經
視聽之娛：要「向前看」，也要懂得「回首望」
時事中文：入屋切忌叫錯人——認識親屬關係
文字發酵：親戚配配對
答案
詞中物：用愛記住一切你愛的——《記得》
字煮文化：熨斗炒銀杏
Talk of the town : ''Long COVID'' affects many patients' lives
Talk of the town : What is ''Long COVID''?
Talk of the town Answers
Story : Weekend Joyride
Game
Game Answers
嶺大虎地周五告別 舊生：書室精神學生延續
續推教材悼大屠殺 教局籲按年級選用
視聽之娛：家家有本難念的經
視聽之娛：要「向前看」，也要懂得「回首望」
時事中文：入屋切忌叫錯人——認識親屬關係
文字發酵：親戚配配對
答案
詞中物：用愛記住一切你愛的——《記得》
字煮文化：熨斗炒銀杏
Talk of the town : ''Long COVID'' affects many patients' lives
Talk of the town : What is ''Long COVID''?
Story : Weekend Joyride
Game
Game Answers
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Talk of the town : ''Long COVID'' affects many patients' lives
Talk of the town : What is ''Long COVID''?