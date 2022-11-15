中大新研究技術 破解恐龍會飛之謎

覓出近鳥類撲翼軟組織

中大生命科學學院助理教授、論文第一作者文嘉棋稱，因軟組織一般難以保存，對古代鳥類及牠們近親如何飛行的認識很少，團隊透過LSF觀察到難以被發現的軟組織，而這些軟組織以往只能通過骨頭化石暗示其存在。

大部分在研究中使用的化石樣本都在山東省天宇自然博物館展出，化石樣本包括一種活躍於1億2500萬年前的早期有喙鳥類、以中國著名哲學家命名的孔子鳥屬（Confuciusornis）。組織重構顯示該鳥類的胸部肌肉較弱，而肩部肌肉則較強壯。對於部分早期鳥類缺乏胸骨，美國科學進步基金會主任、論文的合著者Thomas G. Kaye稱，從LSF資料分析可見，早期鳥類如具標誌性的近鳥龍屬，沒有充分利用胸部的肌肉，因此在不需要胸骨下便漸漸失去了胸骨。

研究結果已於國際科學學術期刊《美國國家科學院院刊》發表。