英文教師流失高 教大研教育文憑加額

小學校長：每日見逾十英師招聘廣告

教大上周舉辦研討會，與會的英華小學校長陳美娟會後提及，開學已兩個月，每日仍有逾10則招聘廣告在找英文教師，「英文教師短缺迫在眉睫，除移民潮、退休潮，有NET（外籍英語教師）返回老家，亦是原因」。陳續稱，較多英語教師移民，因其英文水準高，有助找工作和適應，「能否叫人們別移民呢？這肯定是在大環境下政府需做的事，但學校本身要處理，就是將（教師）團隊穩定，凝聚大家結連的心」。

應對挑戰時，陳美娟認為，學校為教師提供優質教學環境、尊重教師，可讓教師安心並發揮才能，「才是留人的方法」。她亦呼籲從事其他行業的人考慮投身教育界，「尤其他們（倘）做過商界或其他地方，這類專才來到學校有更多發揮，（為學校）帶動新意見和做事方法」。

教大：英語教育3/4畢業前已獲教席

教大下任校長、學術及首席副校長李子建稱，教大英語教育學系畢業生尤有競爭力，「向來一個人手持幾份工（可選擇）」。教大提供補充資料稱，校方每年做畢業生就業調查，過去3年逾98%修讀英文教育榮譽學士課程的畢業生在畢業3個月內獲聘或繼續進修，平均起薪點亦超過3.2萬元；最新顯示逾76%主修英語教育畢業生在畢業前已覓得教席，超過2019年水平。

今學年教大學位教師教育深造文憑（小學）——英文主修全日制課程約400人報名，競爭13學額；學位教師教育深造文憑（中學）——英文主修全日制約259人報名，競爭8學額。教大表示，因應學界正面對聘請英文科教師的挑戰，將全力配合政府有關師資培訓方面的工作。短期方面，會續辦教學研討會，邀請學者及專家向前線教育工作者分享教學心得。至於中長期，會因應教育局需要，研究增加PGDE和PDP的學額，冀讓在職教師於英語教育專業進修。

教大人文學院院長陳錦榮說，大學教授亦出現流動，過去一年約4名教授離職，包括轉職其他大學。校方稱擴現時英語教育學系規模，包括增聘專研教育科技、網上學習、英語教學法等方面的學者專家，冀提升研究實力。