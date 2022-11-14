Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年11月14日星期一
智學公民 第041期
列車組件贈校變「鐵路教室」 SEN學生多鐵路迷 做「大使」加強表達力
學校自我評估增3項目 包括國教相關學習經歷
中大、恒生銀行簽新協議 培育金融科技人才
公民點對點：收地建屋 鄉村工業或須遷
公民點對點：工業4.0——延續香港製造
議題解碼：港逾九成康復者現長新冠
快問快答：數字人民幣
公民挑戰題
焦點新聞
我的社區：河上鄉一日遊
我的社區（續）
新聞解碼：機場天際走廊啟用
偵探M.A.D. 控制壞心情
公民挑戰題
prev
next
【明報專訊】■題目1 國家情况與國民身分認同
上 / 下一篇新聞
列車組件贈校變「鐵路教室」 SEN學生多鐵路迷 做「大使」加強表達力
學校自我評估增3項目 包括國教相關學習經歷
中大、恒生銀行簽新協議 培育金融科技人才
公民點對點：收地建屋 鄉村工業或須遷
公民點對點：工業4.0——延續香港製造
議題解碼：港逾九成康復者現長新冠
快問快答：數字人民幣
公民挑戰題
焦點新聞
我的社區：河上鄉一日遊
我的社區（續）
新聞解碼：機場天際走廊啟用
偵探M.A.D. 控制壞心情
列車組件贈校變「鐵路教室」 SEN學生多鐵路迷 做「大使」加強表達力
學校自我評估增3項目 包括國教相關學習經歷
中大、恒生銀行簽新協議 培育金融科技人才
公民點對點：收地建屋 鄉村工業或須遷
公民點對點：工業4.0——延續香港製造
議題解碼：港逾九成康復者現長新冠
快問快答：數字人民幣
焦點新聞
我的社區：河上鄉一日遊
我的社區（續）
新聞解碼：機場天際走廊啟用
偵探M.A.D. 控制壞心情
prev
next