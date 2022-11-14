教育
智學公民 第041期

公民點對點：收地建屋 鄉村工業或須遷

【明報專訊】政府擬在屯門藍地一帶收地發展公營房屋，該區現址有不少鄉村工業，包括製冰廠、車房等。被納入發展範圍的德保雪粒執行董事陳衍行稱，一直未能找到合適土地重置業務，冀政府協助覓地，最理想是原址保留。

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