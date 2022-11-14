學校自我評估增3項目 包括國教相關學習經歷

通告稱，為提升學校自評效能、體現學校問責精神，推出「優化學校發展與問責架構」，有3項主要措施，包括本學年起學校做自評時須更聚焦於現行7個學習宗旨。局方今年9月更新小學的7個學習宗旨，其中「國民身分認同」宗旨，增加國家安全教育、培養國民身分認同。

教局將上載外評報告到網頁

「提高學校透明度」

另一措施是2023/24學年起，學校做周年自評時，須每年蒐集學校表現評量數據，包括持份者問卷和相關的情意及社交表現評估套件問卷數據等；而2023/24學年下學期起，教育局將上載外評報告的總結章節到該局網頁，讓公眾知悉，「進一步提高學校的透明度和體現學校問責精神」。

教育局稱，繼續按「校情為本，對焦評估」原則做外評，通過閱覽文件、觀察及與持份者會談，核實學校自評的成效，「做得有多好」。