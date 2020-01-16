列車組件贈校變「鐵路教室」 SEN學生多鐵路迷 做「大使」加強表達力

師生共同設計 模仿鐵路真實場景

校長沈立平說，學生在教室施工期間經常在門外偷看工程進度，笑稱「探病都冇咁頻密，師傅都認得佢哋」。他在今年3月得悉港鐵想把列車部件轉贈教育團體，便萌生申請念頭，惟當時不知道學校有否申請資格，後來對學生出現在列車退役報道印象深刻，遂與港鐵研可行性，經考察及施工後，教室於上月底開幕，由教師及學生共同參與設計和構思。

「鐵路教室」設計模仿鐵路的真實場景，佔地面積25.6平方米的教室有來自12卡車的座椅、扶手及頭等車門，牆壁掛上由炮台山循道衛理中學學生親手繪製的理想地鐵路線圖，並會播放由學生錄音的「下一站預報」。車廂內「不准飲食」等貼紙標語則由副校長馮偉健繪製。

習數學 車站資料計駕駛速度

亦有課程扣連「鐵路教室」主題，副校長馮偉健稱，以數學科為例，學生需以港鐵站資料計算駕駛速度，之後用答案操作模擬駕駛系統，以驗證答案是否準確。而為了改善SEN學生表達不佳或欠組織情况，學生需接受言語治療，每每談及鐵路話題，即使曾患有嚴重語障的學生，亦可流暢表達。學校更訓練學生成為「交通大使」，如招待長者等嘉賓到校參觀及分享港鐵冷知識，藉着對外服務建立成功經驗及提升說話表達技巧，當獲得陌生人讚賞便可有成功感，有利個人成長。

中一生冀做車長 盼為祖母建「彩德邨」站

馮偉健又說，有了「鐵路教室」，可使學生能具體表達及發展夢想。中一學生蔡志遠自小由嫲嫲照顧，嫲嫲知道孫兒愛鐵路便常常陪他乘坐，故在她離世前，蔡曾承諾會努力成為港鐵車長，並興建「彩德邨」站，帶嫲嫲坐觀塘線。

港鐵總經理（鐵道車輛維修）李劍雄表示，今次由鐵路走到教室是好機會，有了經驗去提供真實條件幫助學生學習，又指年底將會改裝部件捐贈到學校，望延續其第二生命。