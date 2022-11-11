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2022年11月11日星期五
智叻中文Smarties' 第510期
納北科大北交大等 DSE內地升學增3校
狗狗治療師進駐浸大 為學生減壓
調查：遭網絡欺凌學生 三成曾萌死念
李家誠創科大樓動土 科大盼培育更多初創
道聽圖說：昔日要塞：鯉魚門
道聽圖說：從軍事重地到漁村——鯉魚門
閱讀文言：吃魚勿翻魚
閱讀文言參考答案
自然手札：秋播季節
潮看文史：（fat6）伐（muk6）木
時事中文：百子圖藏祝福
封面小遊戲答案
字學中文：老馬老貓誰更強？
語文小錦囊：引經據典形容貓
講故事：救救小貓咪
封面小遊戲答案
【明報專訊】1B（不好）
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