教育
語文同樂 第604期

潮看文史：（fat6）伐（muk6）木

【明報專訊】有快餐店打出「行多步」字眼宣傳轉用木餐具，想想近年的餐具趨向與走塑立法，對當下港人而言是貼地不過的環保主流——必須強調「當下」，如果是30年前的人來到現在，怕是會對當下的「環保」一頭霧水。

上 / 下一篇新聞