教育
語文同樂 第604期

道聽圖說：從軍事重地到漁村——鯉魚門

【明報專訊】常說開埠初期的香港是條小漁村，提起鯉魚門，不少人誤會該處是當時漁民作業之地，但事實並非如此。這次「道聽圖說」帶大家遊覽鯉魚門南北兩岸，從歷史碎塊中找回她的故事。

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