教育

狗狗治療師進駐浸大 為學生減壓

【明報專訊】近日是大學生趕功課和測驗高峰期，浸會大學輔導中心邀請兩名來自香港動物輔助治療協會的「狗狗治療師」陪伴同學，幫助他們紓緩壓力。活動昨日起一連兩天在指定時段讓學生參與，先到先得。

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