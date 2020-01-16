納北科大北交大等 DSE內地升學增3校

浙江傳媒學院涵主播數碼藝術

根據國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）2023世界大學排名，其中兩間新加入計劃的院校中，北京科技大學位列第428位，北京交通大學排名801至1000位；另一新加入的浙江傳媒學院是浙江省人民政府和國家廣播電視總局合建高校，有11個學院，包括播音主持藝術學院、新聞與傳播學院、動畫與數字藝術學院。

新名單132間 明年3月網上報

教育局昨表示，有意透過計劃報讀的學生，明年3月1至31日可登入指定網站報名，明年4月10日再登入查閱及確認報名資格審核結果，同月23日可審核結果；通過報名資格審核者明年4月30日前要繳交460元報名費。

教育局與國家教育部將於12月3至9日合辦「2023/24學年內地高等教育展（網上博覽）」，詳情稍後公布。局方鼓勵港生透過計劃到內地升學，把握機會認識國家最新的社會、經濟和文化面貌，以規劃往後的發展路途。局方亦繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府加入計劃。

升學資助最多上調16%

按距離劃分資助額

另外，赴內地升讀指定院校的學士課程的香港學生，可申請「內地大學升學資助計劃」，局方昨公布本學年起上調有關資助額5%至16%不等，由過往劃一「經入息審查資助」全額及半額、「免入息審查資助」金額，3類別再細分按內地院校所在地區與香港的距離發資助，即小於450公里、450至1000公里、超過1000公里3種。