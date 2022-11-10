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2022年11月10日星期四
公民學堂 第010期
議員紛問中大校政 教局：不干預 換校徽風波 稱條例已定委會職責非自把自為
「應用教育文憑」需考察灣區參與國安賽 總監：非毅進2.0
中大新血管支架 助一術多治胸腔病變
世界之最：最友善的一天
世界之最：待人友善
新聞有常識：美小學生成績下滑
奇妙大自然：森林之星 紅毛猩猩
時事懶人包：膠袋徵費加至1元
解讀關鍵字：新界原居民 Indigenous inhabitants of the New Territories
中外人物：大谷翔平
知識寶庫：中國植物保育 留住綠水青山
大開眼界：歐洲人權法院
價值觀解碼：誠信
放眼經濟：政府收入
知識寶庫：中國植物保育 留住綠水青山
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【明報專訊】中國生物多樣性豐富，有胚植物（embryophytes）種類達3.5萬，佔全球有胚植物總數的10%，居世界第三位。
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議員紛問中大校政 教局：不干預 換校徽風波 稱條例已定委會職責非自把自為
「應用教育文憑」需考察灣區參與國安賽 總監：非毅進2.0
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