教育
公民學堂 第010期

知識寶庫：中國植物保育 留住綠水青山

【明報專訊】中國生物多樣性豐富，有胚植物（embryophytes）種類達3.5萬，佔全球有胚植物總數的10%，居世界第三位。

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