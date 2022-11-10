教育
常識天下 第262期

新聞有常識：美小學生成績下滑

【明報專訊】數年疫情，同學上課的時間減少，有多影響學習呢？美國最近一項評估發現，疫情期間學生的學習水平有下降迹象，教育部長形容是「駭人聽聞」！

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