中大新血管支架 助一術多治胸腔病變

亞洲首一站式多部位手術 已25例

中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨牀助理教授藤川拓也說，過往病人倘於升主動脈、主動脈弓或降主動脈出現多段病變位置，需接受多於一次的手術，首先處理升主動脈和弓主動脈的血管瘤，然後在第二次手術利用血管支架或開放式手術，處理降主動脈的血管瘤，以防止血管撕裂或破裂。他說，新型一站式混合支架可覆蓋整個胸腔主動脈範圍，讓醫生在一個手術處理所有程序，減少患者重複手術次數和住院時間。他又表示，團隊現時實現0%死亡率，而出現併發症的機會，包括出血、中風或脊髓損傷也極罕見。

每年主動脈病例 10年前20今100

中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨牀助理教授何殷傑表示，主動脈瘤是「無形殺手」，九成半患者都沒有任何症狀，又稱觀察到主動脈相關的疾病個案有上升趨勢，由10年前的每年約20例，增加至現時每年約100例。團隊的研究結果已在國際心胸外科網絡（The Cardiothoracic Surgery Network）及國際期刊Journal of Cardiac Surgery發表。