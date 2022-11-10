「應用教育文憑」需考察灣區參與國安賽 總監：非毅進2.0

「培育未來時代人才」 兩路向可選

DAE共600學時，除中英數3科必修，學員報讀時有兩大路向可選，其一是職專路徑，提供兩科補充科目及一個選修群組，8間院校共提供159個選修群組，例如保安及紀律部隊（警隊、懲教、消防、救護、入境、海關）、酒店旅遊及款待；另一路向是訓練學生綜合技能，亦適合未定就業方向者，設5科補充科目（生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學或科技創新技能）。

DAE學員須參與10小時或以上全方位學習活動，例如大灣區考察、基本法或國安法問答比賽、博物館參觀、運動或歌唱比賽或歷奇訓練等。課程下月5日起接受中六離校生或滿21歲港人報名，全日制學員一般一年修畢，可獲中學文憑試（DSE）5科2級資歷，助他們銜接升學或就業。

政府10年前批出10億元推毅進文憑課程，撥款用至今學年止。被問推DAE是否因毅進報讀呈跌勢或學員被污名為「毅進仔」，黃志堅說新課程絕非「毅進2.0」，強調為培育未來人才。DAE課程監理會主席陳卓禧稱，新學費有待教育局審批，未有具體收生目標，亦會研究日後到中學辦講座讓同學有更深入了解。