議員紛問中大校政 教局：不干預 換校徽風波 稱條例已定委會職責非自把自為

梁美芬質疑少校外校董 蔡若蓮：基於歷史

梁美芬會上稱，按教育局6月遞交數據，大學校董會校外成員比例唯獨中大僅得17%，追問當公帑資助大學出現校董會涉監管失效時，教育局會否主動提出修改有關條例。蔡若蓮回應，各大學校董會組成基於其獨有歷史及發展而不同，如希望修改校董會組成，一般要按主管條例的規程完成檢討及諮詢後，透過議會提出私人條例草案，經討論及通過後生效。

蔡若蓮稱，明白社會對大學管治有不同意見屬正常，建議不影響大學學術自由、院校自主下，要求大學運作要透明、向公眾問責。

張宇人問溝通渠道 蔡稱需要時協助

身兼中大校董的自由黨張宇人稱，中大換校徽一事顯示大學管理層「當校董會無到」，社會上亦有很多持份者覺得中大管治有問題，詢問有何溝通渠道。蔡若蓮說，於換校徽事宜，中大行政與計劃委員會明確按中大條例、在校董會轄下設立，亦清楚規定其職責，當中包括就學校發展計劃協助校長、經校長向校董會匯報， 「不是委員會自己自把自為去做」，由校董會最終決策。蔡稱，就決策詳情、校董會與委員會的權責分工等，按大學院校自主原則、大學條例釐定，「一般來說內部事務，政府不會干預」。

蔡若蓮稱，大學有不同渠道聆聽市民及議員意見，「大學不會聽不到」，需要時可協助大學如何加強聯繫。就中大校長段崇智續任，工聯會陳穎欣問政府事前是否知情，蔡重申校長聘任安排屬大學自主範圍，大學要按其內部機制、規則、程序去處理校長聘任，政府不會參與亦不干預 。

身兼立法會教育事務委員會主席的梁美芬表示，教育事務委員會最快下月邀請中大管理層到立法會向公眾交代再三出現的管治問題。