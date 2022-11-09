中小學防疫指引放寬 隔板要求社交距離撤

現時有387所中學申請全校全日上課，35所小學申請下月1日起全校返全日課。就學校午膳安排，根據新指引，學校恢復全日面授課時，如安排學生在校內午膳，要確保用餐地點空氣流通、有充足鮮風供應，以及食堂座位分佈讓學生能保持適當距離。指引亦不再列明學生上課要「面對背」排坐，同時刪去在書桌和飯桌安裝隔板、學生保持1米距離的要求。幼稚園方面，新指引繼續提出幼兒午睡時校方可考慮為睡牀設置隔板，以減低兒童感染風險。

津中議會冀取消每日快測安心出行

津中議會署理主席譚劍虹認為，放寬措施有助學校靈活安排校內集會活動，身兼真光女書院校長的他以該校為例，以往設1米社交距離要求下，最多只讓兩級學生同時在禮堂參與活動，往往不便在課室觀看直播的學生向嘉賓發問和互動，影響體驗；社交距離放寬後，他將容許更多級別入禮堂集會。

譚劍虹又說，雖然當局不再要求在書桌和飯桌設隔板，但該校已安裝，且近日每天仍有數千宗確診，不會即時拆除。他期望隨着社會復常，當局日後可考慮視乎疫情，取消師生每天返學前做快速抗原測試要求，以及取消使用「安心出行」，「方便課外活動導師和訪客，始終這要求（疫情）以前都不存在」。

除口罩活動運動會仍須齊針

新指引下學校活動仍有不同接種要求（見表），個別小學生如參與需除口罩的課外活動，必須已打兩針滿14天，中學生則要打3針；另列明中小學只可安排完成上述接種要求者，在本地參與宿營、露營等活動，以及於陸運會和水運會參加運動項目。

教局：決定參考專家學界意見

教育局回覆稱，局方與衛生防護中心等部門保持緊密聯繫，聽取衛生專家意見，並與學界緊密溝通，「加上政府整體的防疫抗疫路向，是為民生和經濟活動創造最大空間」，就此放寬有關午膳安排、座位編排等措施；強調學校須繼續嚴格執行教育局發出的《學校健康指引》等防疫措施，包括在校園戴口罩、每天量體溫及師生快測。