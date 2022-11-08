Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年11月8日星期二
星笈中文 第075期
兩生成績覆核成功 DSE增至11狀元 新晉狀元讀法律 探索何謂公義
內地升學資助改按距離計 逾千公里最高獲19400元
DSE前發有條件取錄 職訓局冀學生安心備考
考生專訪：安柱理科生 卷一藏秘技
考生專訪：溫習四策略 螺旋記憶法
文本細讀：自我宇宙的局限和無限——《查拉圖斯特拉如是說‧螞蟥》
綜合精練：見解論證：緊扣活動 嚴謹論證
校園尺牘：傑出義工周會分享 (演講辭)
考生專訪：安柱理科生 卷一藏秘技
prev
next
【明報專訊】時間不等人，文憑試準備要趁早。
上 / 下一篇新聞
兩生成績覆核成功 DSE增至11狀元 新晉狀元讀法律 探索何謂公義
內地升學資助改按距離計 逾千公里最高獲19400元
DSE前發有條件取錄 職訓局冀學生安心備考
考生專訪：安柱理科生 卷一藏秘技
考生專訪：溫習四策略 螺旋記憶法
文本細讀：自我宇宙的局限和無限——《查拉圖斯特拉如是說‧螞蟥》
綜合精練：見解論證：緊扣活動 嚴謹論證
校園尺牘：傑出義工周會分享 (演講辭)
兩生成績覆核成功 DSE增至11狀元 新晉狀元讀法律 探索何謂公義
內地升學資助改按距離計 逾千公里最高獲19400元
DSE前發有條件取錄 職訓局冀學生安心備考
考生專訪：溫習四策略 螺旋記憶法
文本細讀：自我宇宙的局限和無限——《查拉圖斯特拉如是說‧螞蟥》
綜合精練：見解論證：緊扣活動 嚴謹論證
校園尺牘：傑出義工周會分享 (演講辭)
prev
next
相關新聞
考生專訪：溫習四策略 螺旋記憶法