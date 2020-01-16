內地升學資助改按距離計 逾千公里最高獲19400元

涵191內地院校 資助額漲5%至16%

資助計劃涵蓋191間指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生。3個類別中，院校所在地區與香港距離少於450公里全屬廣東省。距港450至1000公里的內地院校來自福建省、湖北省、廣西壯族自治區等；距港超過1000公里內地院校最多，有逾130間，遍佈北京、上海、天津、四川等。按3個類別，經入息審查資助半額由距離近至遠為8900元、9200元、9700元；免入息審查則為5900元、6200元、6500元。

教育局稱已優化計劃下資助額的計算方式並增加資助額，例如新增旅費津貼等，增幅由5%至16%不等。本學年（2022/23）資助計劃的申請期已於早前結束，教育局稱接獲約4900份申請，數目與2021/22學年大致相若。