兩生成績覆核成功 DSE增至11狀元 新晉狀元讀法律 探索何謂公義

元朗鄉中及林護同首誕DSE狀元

俞東晴7月放榜時取得5科5**成績，地理及經濟科獲5*，地理科覆核後升為5**，其後再申請經濟科上訴覆核，近日獲知取得第7個5**。俞現就讀港大與UCL法律雙學位課程，在英國開學逾兩個月的她昨接受本報訪問稱，從小好勝心和自尊心很強，「唔輸得」，凡事據理力爭，小時常與別人爭論，笑言長大後才知曉這叫作「辯論」，亦對講求清晰邏輯思維的律師行業感興趣，高中便趁放假到高院旁聽。

鄉中俞東晴：升學獲助冀返港回饋

俞東晴回想中六籌備升學時，獲由香港留學生組成的「昇普計劃」協助，啟發她留港發展，「有朋友因移民潮走，有人擔憂政治離開，我在這社區成長，受好多人恩惠，也想回饋這裏」。談到對《港區國安法》實施逾兩年的看法，她說近日在法律課上，學習到在社會享受福利，權力同時受約束，「但不同的權力如何受約束？亦引伸到令我思考，國安法有否平衡約束與權力」，希望畢業前找到答案，「正如公義，沒有最公義的定義，希望在學習期間探索，找出怎樣是最貼近公義」。

另一名DSE狀元是來自聖公會林護紀念中學的區沛恩，她化學科成績覆核上訴成功，由5*升至5**，現正修讀劍橋大學自然科學（生物）。區沛恩昨接受本報訪問稱，從小參與不同資優課程，令她對邏輯思考感興趣，至中三參與國際初級科學奧林匹克培訓，每當接觸不認識的科學範疇，便愈感好玩、具挑戰，進而更有興趣探索及發掘未知。

林護區沛恩：盼研醫藥技術 紓獨居長者困境

當時她亦藉教會活動探訪獨居長者，了解到他們獨自在家面對長期病患，身邊缺乏照顧者，「他們的無奈及痛苦，令我希望循醫療方面研究，如技術及藥物等方向，改善他們的問題」。科研對部分人是遙不可及，區沛恩寄語學生「不要自劃界限，不要在未嘗試前便覺得自己做不到」。她說自己在本地資助中小學成長，透過不同渠道尋找機會，增值自己，例如透過昇普計劃了解更多升學資訊及不同獎學金計劃，而她個人亦取得菲臘親王獎學金。

考評局表示，就2022年文憑試的上訴覆核，分別接獲2宗、1宗及40宗考生就考試異常事件、覆核成績程序及答卷評分提出的上訴覆核申請，情况與往年相若。