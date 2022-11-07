教育
智學公民 第040期

法治教育：高度自治

【明報專訊】《基本法》訂明全國人民代表大會授權香港特別行政區依照基本法的規定實行高度自治（high degree of autonomy）。香港在什麼範疇享高度自治權？

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