教育
智學公民 第040期

你識唔識：5年建3萬簡約公屋

【明報專訊】特首李家超2022年10月19日發表任內首份《施政報告》，報告列舉七大範疇政策，包括建設「簡約公屋」。以下新聞大事，你識唔識？

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