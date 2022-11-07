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教育
2022年11月7日星期一
智學公民 第040期
調查：10％校兩制教育獨立成科 蔡若蓮談國教措施 稱個別執行上需改善
25校試行「校園我有SAY」 有小學師生共議延長小息
中學辦小學生潛能賽 11校參與
公民點對點：全球最大主權基金 推動企業零排放
公民點對點：可持續消費否 七成五學生以價錢分辨
你識唔識：5年建3萬簡約公屋
法治教育：高度自治
公民挑戰題
焦點新聞
我的生命：冷靜法寶
我的生命（續）
新聞解碼：《施政報告》倡建 三鐵三路
生活與科學：善用良藥
公民點對點：可持續消費否 七成五學生以價錢分辨
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【明報專訊】■新聞撮要
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調查：10％校兩制教育獨立成科 蔡若蓮談國教措施 稱個別執行上需改善
25校試行「校園我有SAY」 有小學師生共議延長小息
中學辦小學生潛能賽 11校參與
公民點對點：全球最大主權基金 推動企業零排放
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