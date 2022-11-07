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智學公民 第040期

公民點對點：全球最大主權基金 推動企業零排放

【明報專訊】全球最大的主權基金「挪威主權財富基金」2022年9月宣布，將要求投資組合內的企業最遲2050年達到淨零碳排放目標，以免因「延後轉型」而令基金蒙受重大金融風險。

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