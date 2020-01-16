25校試行「校園我有SAY」 有小學師生共議延長小息

該計劃前日（5日）舉行啟動禮及正式發布《「校園我有SAY」兒童參與活動指南》，香港兒童權利委員會主席馬亞山致辭稱，指南詳列如何積極讓兒童參與校園事務的步驟，相信會是教育界和社福界的重要工具。他期望計劃可以推動更多學校試行，並就兒童相關的事務養成習慣，多聆聽及諮詢兒童，建立伙伴關係。

指南出爐「盼推動學校多聆聽兒童」

兒童事務委員會委員及資深幼兒教育工作者甘秀雲表示，幼兒已有能力就身邊發生的事發表意見，她憶述1996年嘉利大廈大火死傷慘重，自己平日接觸的一些幼童看着鋪天蓋地的新聞，想為消防員打氣，遂讓幼兒製作感謝卡，帶他們去消防局送上，「消防員收到卡都哭出來了，蹲下來與幼兒擁抱在一起。幼兒也感到自己在社會的事情上有自己的位置」。