調查：10％校兩制教育獨立成科 蔡若蓮談國教措施 稱個別執行上需改善

談及學校對學生的懲罰何謂恰當，蔡若蓮昨在《講清講楚》表示，不就個別個案評論，而校方已成立獨立調查小組，普遍來說每間學校有自己的校規，要準時入課室、不要遲到等，學校有其訓輔機制，相信校方會按教育局指引恰當處理，又指不論是訓導或是輔導，目的都是想學生學好、做到校方想達到的，而非想學生受苦，「懲罰過程讓學生明白下次如何做好，為自己行為負責任」。

《施政報告》提出推行「優化學校發展與問責架構」，提高問責精神落實全校國教。蔡若蓮稱，以往問責架構主要是學校自我完善、改進的一個參考框架，今次希望重點再加強學校如何落實7個學習宗旨，包括其一是培養學生國家觀念。她稱，問責架構並非用作判斷是非對錯，如發現有學校不達標，局方不會懲罰，而是希望學校立即改進，為學校提供更多支援。

談問責架構內地學習團 稱局方不懲罰

《報告》亦提出指定學校新入職教師及擬晉升教師須參加內地學習團，蔡若蓮稱學習團目的是讓教師專心考察及學習，內容包括由內地專家介紹國家最新發展等的專題講座、到訪企業及歷史文物景點等，「不是去旅行，是以學習為主，設特定主題」，期望學習團能豐富教師的教學，充實個人修養及啟發思考。她指若有教師未能完成要求，只會提醒學校，「可能是太忙、遺忘了」，但不會將要求寫入合約。

45%受訪者稱教師未掌握國教知識

此外，香港善德基金會聯同新界校長會、九龍地域校長會及香港島校長聯會9月中做問卷調查，對象是校長、副校長及負責國民教育的教師，收到211份有效回應。問及推行國安教育的困難，56%受訪者表示目前欠缺相關教學資源，45%稱教師未掌握相關知識。

善德基金會表示，近年社會氣氛大為改善，特別是《港區國安法》在港實施後，有利學校推行「一國兩制」教育，指國安教育尚屬起步階段，學校已制訂推行的步伐及評估方式，但相關教學資源及培訓仍有待完善。基金會建議提供針對不同年級和學科的教材，開發更多多媒體互動教材，如動畫及遊戲等。