中大智能車教初中AI課程 164中學參與

伙6中學創製 盼擴至跨學科

計劃首席負責人、機械與自動化工程學系研究講座教授任揚表示，相關AI課程除讓學生學習書本知識，更可從CUHK-JC iCar親身體驗AI。CUHK-JC iCar置有6個AI功能，包括人臉識別、物件追蹤及識別、線條追蹤等，學生可透過不同實驗活動體驗AI模擬情境，例如可使用鏡頭拍攝大量相片，讓程式學習辨認圖像等，當中實驗活動亦會引發學生思考在AI設定下的倫理課題。該計劃技術主任章文杰稱，CUHK-JC iCar採用圖形化編程語言，即使AI初學者亦可容易掌握相關知識及技術。

另外，中大在校園開設「人工智能教育及探索實驗室」，去年5月開放學校及公眾參觀，展出約20個AI展品，當中「氣墊球機械人」展品最受歡迎，機械人會透過預測氣墊球方向以決定防守或攻擊，讓參觀者從遊戲與AI互動。